Dpcm Natale, il governo fa dietrofront? Luigi Di Maio: "Assurdo che non ci si possa spostare tra piccoli comuni"

Mentre il premier Giuseppe Conte, travolto dalle polemiche, fa un passo indietro sul divieto di spostamento tra i Comuni a Natale, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una diretta sociale esclama: "Assurdo che non ci si possa spostare tra piccoli comuni quando ci sono città con milioni di abitanti quando ci sono città con milioni di abitanti". Dunque il passo indietro del governo sulle restrizioni degli spostamenti a Natale sembrerebbe ormai vicino. Secondo quanto riporta l'Ansa si potrebbero allargare le maglie sui ricongiungimenti durante le festività: il premier avrebbe infatti deciso di riflettere su eventuali modifiche al decreto legge o a un aggiornamento delle Faq del governo sul dpcm. Secondo l'Adnkronos, il premier vedrà i capi delegazione per discutere di questa ipotesi al suo rientro dal Consiglio europeo di Bruxelles.

"In questo momento è fondamentale il rispetto delle regole per evitare la terza ondata. Questo Natale dobbiamo stare attenti" dice Di Maio affrontando poi la questione Dpcm. "Dobbiamo stare molto attenti ma voglio essere chiaro: i cittadini devono stare il meno possibile a contatto con gli anziani. Poi che ci sia una regola però che in una città come Roma che conta quasi 3 milioni di abitanti ti puoi spostare come vuoi e in un comune di 50 abitanti questo sia vietato è oggettivamente di difficile comprensione: è un po' assurdo e mi auguro che ci si metta mano perché la mobilità tra piccoli comuni almeno possa essere garantita".

