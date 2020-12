La Rai getta il presepe in un magazzino: Striscia la notizia la svergogna

09 dicembre 2020 a

a

a

Bravi alla Rai, davvero bravi. E Striscia la Notizia li ha bastonati. Perché grazie alla trasmissione di Canale 5 si è scoperta la storia di un presepe che avrebbe dovuto essere esposto in viale Mazzini ed è invece finito in magazzino. Una versione “laica e musicale” della natività – con Gigliola Cinquetti (Madonna) e Lucio Dalla (Giuseppe) –, commissionata dalla Rai all’artista di fama internazionale Marco Lodola e pagata oltre 30 mila euro.

Stando a quanto si è tristemente visto, l’opera di Lodola marcisce in un magazzino Rai e neppure all’artista sono state date spiegazioni sul mancato allestimento. A questo si aggiunge un aspetto davvero comico. Un servizio trasmesso dal GR1 ne ha persino annunciata l’avvenuta accensione: «Alcuni artisti stamattina erano collegati da lontano per accendere, assieme al presepe, un segnale di speranza alla fine di un anno difficile». Sulla vicenda è intervenuto proprio Lodola: “Dovevamo installare l’opera in viale Mazzini giovedì scorso, ma siamo stati bloccati e non so il vero motivo. Non mi è mai capitato: ho anche sentito l’annuncio alla radio, ma il presepe non c’è. La gente non lo può vedere”.

Sul tema si è fatto sentire il deputato renziano Michele Anzaldi: “I 30mila euro per il presepe, peraltro mai esposto e tenuto in un magazzino, sono l'ennesimo vergognoso scandalo”. “Questa Rai butta letteralmente dalla finestra i soldi dei cittadini. Basta canone per questa indecenza, cambio dei vertici prima della scadenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.