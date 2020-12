Striscia, Salvini fa a pezzi Conte e Lamorgese dopo il video sugli immigrati a Milano: "Vendono cellulari rubati"

05 dicembre 2020 a

In piena seconda ondata di coronavirus in Lombardia, la regione che registra ancora il maggior numero di morti in tutto il Paese, la vendita di smartphone rubati alla Stazione centrale di Milano va avanti indisturbata con gli immigrati a fare da padroni nella piazza tra i passanti. Lo scoop è quello di Striscia La Notizia il tg satirico di Antonio Ricci, condotto dalla coppia Ficarra e Picone. Max Laudadio inviato speciale, e da Milano racconta l'incredibile traffico a basso prezzo di smartphone, anche di ultima generazione. Le immagini mandate in onda da Mediaset parlano chiaro e il leader della Lega, dopo il servizio in tv, picchia durissimo contro il governo impassibile. "Nella Milano del Pd zona verde per il commercio di cellulari rubati - scrive e denuncia sui social Matteo Salvini - Insulti, minacce, aggressioni. Norme sanitarie? Chissenefrega - tuona - Loro possono, mentre per gli italiani chiusura in casa e controlli a tappeto, anche coi droni. Mi raccomando, Conte e Lamorgese: aprite i porti ancora un po' di più, abbiamo bisogno di altre risorse che ci paghino le pensioni" sottolinea il leader della Lega.

