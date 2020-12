09 dicembre 2020 a





Matteo Salvini all'attacco di Conte e Speranza. Il leader della Lega ci va giù pesante e sulla stretta di Natale non fa sconti all'esecutivo.

Su Facebook lancia accuse pesanti: "Complimenti a questi due che pensano l’Italia sia fatta solo di grandi città. Zero ascolto delle istanze di BUONSENSO che vengono non solo dal centrodestra, ma anche da comuni e regioni, ulteriore umiliazione per gli italiani".

