Berlusconi chiama Fedez e Ferragni. Ma il giallo della "dottoressa Chiara" scatena i social

08 dicembre 2020 a

a

a

Squilla il telefono di Chiara Ferragni e Fedez. Parla Silvio Berlusconi: "Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico 'Fedez' Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!", è il contenuto della conversazione come lo stesso Cavaliere ha spiegato su Instagram, postando uno screenshot della videochiamata.

Un messaggio di stima e riconoscenza che provoca qualche scaramuccia sui social. Già, perché in rete si ironizza sulla laurea della Ferragni". "Dottoressa di che?", scrivono in molti. In effetti l'influencer e imprenditrice di grande successo non si è laureata, fermandosi a qualche esame dalla tesi alla Bocconi. Nessun dubbio sul marito rapper, che ha molato gli studi prima del diploma.

Video su questo argomento Ambrogino d'oro, Milano premia anche Ferragni e Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.