Giorgia Meloni un fiume in piena contro il dpcm governo: "Natale vietato ai parenti ma i clandestini sbarcano"

Un Governo che bastona cittadini ma spalanca le porte ai clandestini che transitano da nazione a nazione. E' un fiume in piena Giorgia Meloni contro i provvedimenti del Governo per le feste di Natale. "Come fanno a non capire" denuncia la leader di Fratelli d'Italia che condanna le restrizioni dell'esecutivo del premier Conte. "Genitori e figli che abitano in comuni a pochi km di distanza non potranno incontrarsi a Natale, mentre se sei clandestino potrai sbarcare tranquillamente arrivando da un altro continente. Ma davvero questo governo non capisce l'illogicità e i controsensi dei suoi provvedimenti?".

