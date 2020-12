Chiara Appendino chiede di fare shopping dove dice lei

Arnaldo Magro 05 dicembre 2020 a

a

a

Il movimento di Di Battista è in subbuglio. Le tensioni interne ai 5 Stelle, non sono certo frutto di casualità. La cosa, non dispiace ovviamente al Dibba. Nella giornata di ieri ben 4 eurodeputati hanno mollato i 5 Stelle. Il pomo della discordia è sempre il Mes. E chi prova a spiegare allora le correnti interne al movimento? Chiara Appendino che dopo parecchio tempo, riaffiora in tv. Con un vestito floreale, ricorda i bei trascorsi al liceo Gioberti di Torino. Prima di parlare di Mes, commenta alcune foto però. Vi è gente che fa shopping (lecitamente) nel centro storico e allora si domanda il sindaco: «Come si può evitare che la gente di domenica, possa uscire per strada? Ma si può? Fate acquisti nei negozi sotto casa». Ora, non solo hanno deciso gli orari in cui dovremmo fare acquisti, decidono pure il luogo. Manca solo ci indichino il cosa, dobbiamo comprare ed assomiglieremo molto, al modello cinese.

Sul Mes sostiene che la posizione sua e dei suoi colleghi fuoriusciti non sia ideologica. Il Mes non serve. Sono più di 30 i parlamentari pronti ad abbandonare la nave del Movimento. Ma sul Mes, molti discorsi ancora si faranno. Ad esempio Forza Italia ha detto chiaramente «no» a quella riforma per nome di Silvio Berlusconi. Ma all’interno degli azzurri questa posizione non piace a tutti. A Brunetta non piace ad esempio. Pare dunque che il Cavaliere abbia incaricato il suo fidato Mulè di ribadire in tutti i network nelle prossime ore, che la linea del partito la detta lui è nessun altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.