Dpcm Natale, così il Tg1 raddoppia i voti di Conte in Parlamento

Il Tg1 raddoppia i voti del governo Conte alla Camera dei deputati. Nell'edizione delle 20 la mozione di maggioranza sul Dpcm di Natale sarebbe stata approvata addirittura con 495 voti favorevoli. Solo dopo qualche minuto è arrivata la correzione: i voti favorevoli erano stati 276, circa la metà insomma.

"Il Tg1 raddoppia i voti in Parlamento per il Dpcm di Conte: nell’edizione delle 20 di ieri l'inviato da Palazzo Chigi ha detto che la mozione di maggioranza è stata approvata con 495 voti, "ben oltre il perimetro della maggioranza", mentre i voti sono stati 276, la metà. Solo dopo 3 minuti, da studio, il conduttore ha corretto, dando i numeri giusti, ma invece di scusarsi e ammettere l’errore ha parlato di semplice “aggiornamento”, come se la Camera avesse cambiato i numeri nel frattempo. Come si può pagare il canone per una disinformazione del genere addirittura nell’edizione di maggiore ascolto? L’informazione Rai è sempre più allo sbando e fuori controllo, in particolare il tg di Rai1, tra errori, scivoloni, censura e violazione del pluralismo. E’ lo stesso Tg1 che, a differenza di tutti gli altri telegiornali, non ha dedicato neanche un secondo all’intervento in Aula della ministra dell’Interno Lamorgese sull’uso della scorta da parte della compagna del presidente del Consiglio, vicenda per la quale Conte è stato iscritto nel registro degli indagati. Zero secondi per informare su un caso all’attenzione della Procura di Roma, del Tribunale dei Ministri e del Parlamento, mentre venivano dedicati ben 2 minuti al “campione” della trasmissione televisiva L’Eredità, in onda da 31 puntate consecutive. Questo è servizio pubblico? Com'è possibile che il Cdr, l’Usigrai, l’Ordine dei giornalisti, l’Agcom, la commissione di Vigilanza non abbiano nulla da dire?".

