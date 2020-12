Roma penalizzata dai governo rossogialli. Salvini fucila M5s e Pd

03 dicembre 2020 a

Grandi opere, Matteo Salvini contro i governi rossogialli che gestiscono Comune, Regione e goberno nazionale. Il leader della Lega ci va giù pesante e critica le decine di cantieri fermi che bloccano lo sviluppo del nostro territorio.

«Oltre 60 miliardi e decine di cantieri da Nord a Sud ma il governo non nomina i commissari e si dimentica della Pontina e della Roma-Latina. Capitale in mano ai grillini, Regione in mano al Pd, governo nazionale in mano a Pd-5Stelle: il risultato è desolante e il Paese è bloccato. Roma, il Lazio e tutta Italia meritano molto di più e molto meglio». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

