A Natale tutti a casa: blocco degli spostamenti tra regioni e comuni

Natale a casa con scarse possibilità di muoversi. La bozza del decreto che sarà emanato nelle prossime ore, infatti, prevede una stretta per evitare di ritirovarsi, a feste concluse, con la medisima situazione che si è verificata dopo le vacanze estive. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, quindi, gli spostamenti sul territorio nazionale saranno limitati in entrata e in uscita, nell’ambito del territorio nazionale, tra i territori di diverse regioni o province autonome e, il 25 e del 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, anche tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da specifiche esigenze. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono vietati gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune.

Nelle prossime ore il governo metterà nero su bianco restrizioni anche sui ristoranti e sulla scuola.

