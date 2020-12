Nuove regole il 4 dicembre. E quando ce le fate conoscere?

Francesco Storace 02 dicembre 2020 a

Tutti parlano di nuove regole a partire dal 4 dicembre, ma il relativo e solito dpcm sta solo nella testa di Giuseppe Conte e dei suoi collaboratori più fortunati. Stralunati appaiono gli stessi partiti di maggioranza, divisi tra aperturisti e rigoristi, lo sapranno solo all’annuncio in diretta facebook. Figuriamoci se è questa la collaborazione sollecitata alle forze di opposizione; negano possibilità di proposta anche alle regioni.

E’ surreale questo clima. Dicono, quelli del governo, che vogliono ridurre al massimo i rischi da Covid; annunciano iniziative, misure, provvedimenti, ma si leggono solo indiscrezioni e nulla più.

Eppure dovrebbero entrare in vigore proprio da dopodomani. Ma ancora una volta ci si riduce in zona Cesarini, gli italiani devono stare ad aspettare il Verbo da chi decide pure quando farci andare a Messa.

No, il popolo non merita questo trattamento, presidente Conte, e anche lei ha il dovere di rispettare chi ha fatto tanti sacrifici. Ogni giorno minacciate i cittadini di durezza ulteriore, quasi che la colpa della pandemia possa essere attribuita agli italiani. Ma il governo che si è fatto tutelare da Ranieri Guerra all’Oms per occultare la verità – accuse che non riuscite neppure a smentire – non ha più il diritto di fare quello che cavolo gli pare.

