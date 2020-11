Tredicesima più leggera. Chi non la prende

Antonio Siberia 30 novembre 2020 a

Grande preoccupazione in Italia perché a causa del coronavirus anche la tredicesima 2020 sarà più leggera. Complessivamente quest’anno la tredicesima arriverà nei portafogli di 16 milioni di pensionati e di 18 milioni di lavoratori dipendenti. L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso.

Il calcolo è dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Fuor dai numeri: l’altra metà del paese che lavora la tredicesima non ce l’ha mai avuta ne mai l’avrà. E neppure gli hanno cancellato le tasse. Quindi la notizia è doppia: quelli garantiti avranno la tredicesima ridotta. E questo non va bene. Ma gli altri non avranno un cazzo. Ed è ancora peggio.



