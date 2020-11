Vietare il Natale? Tajani alla von der Leyen: vado sempre a messa e sono negativo

30 novembre 2020 a

"La Commissione europea invita a non far celebrare le messe durante le festività natalizie? Spero sia un fake". Antonio Tajani, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, sbotta sulle notizie che arrivano da Bruxelles e sulla bozza delle linee guida per le feste Natalizie ai Paesi membri. "Chiedo a Ursula Von der Leyen di escludere questa ipotesi che nulla ha a che vedere con la lotta al COVID19", twitta Tajani: "Vado a messa ogni domenica e sono negativo al test".

