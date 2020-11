Messa di Natale, così Vespa sfotte il governo

30 novembre 2020 a

«Gesù nasce ogni giorno nel cuore dei credenti. Non credo che abbia problemi con l’orologio. La Cei abbozza per quieto vivere. Ma da povero cristiano mi chiedo come posso mettere in pericolo la salute pubblica se esco dalla Messa alle 24 invece che alle 22?». Così Bruno Vespa su Twitter sulle polemiche che si sono scatenate dopo l’ipotesi di un eventuale spostamento della Messa di Natale alle 22 a causa del coprifuoco anti covid.

