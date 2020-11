Bruno Vespa dalla parte dei ristoratori: "Chiusi a Natale e Santo Stefano, il governo senza buonsenso"

28 novembre 2020 a

Bruno Vespa demolisce il governo con un tweet. Il direttore di Porta a Porta non ci sta e sul caso ristoranti chiusi a Natale esprime tutto il suo dissenso contro il premier Conte. Il conduttore di Rai 1 è dalla parte di ristoratori e baristi, i più danneggiati dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus. Solo adesso è chiaro che non ci saranno deroghe: ristoranti chiusi anche a Natale e Santo Stefano, nei due giorni più redditizi dell'intero periodo. E Vespa attacca l'esecutivo sui social senza mezzi termini: "Posso chiedere che senso ha chiudere i massacratissimi ristoranti a Natale e Santo Stefano? I posti a tavola sono sempre gli stessi. Si teme l’assembramento psicologico? Capisco le cautele , non i paradossi. Per essere rispettata, l’Autorità deve usare il buonsenso", conclude Bruno Vespa. E ogni riferimento non è affatto casuale.

Posso chiedere che senso ha chiudere i massacratissimi ristoranti a Natale e S.Stefano? I posti a tavola sono sempre gli stessi. Si teme l’assembramento psicologico? Capisco le cautele , non i paradossi. Per essere rispettata, l’Autorita’deve usare il buonsenso. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) November 28, 2020

