Ballando con le stelle, Bruno Vespa spacca la giuria con il tango da seduto

Bruno Vespa è l’immobile ballerino per una notte della semifinale di “Ballando con le Stelle”. Una toccata e fuga da Milly Carlucci che ha messo a segno il colpaccio col giornalista ospite d'onore nel dancing show di sabato 14 novembre. La conduttrice, dopo 15 anni di corteggiamento, è riuscita a portare sul palco il giornalista Rai che però invece di ballare il tango è rimasto seduto al tavolino di un immaginario bistrot per tutto il tempo della performance. La preside di giuria, Carolyn Smith gli ha dato 10, mentre Guillermo Mariotto ha protestato: “Ma noi non votiamo?”.

Milly Carlucci ha fatto finta di non sentire preferendo concentrarsi sul nuovo libro di Vespa e Mariotto di nascosto ha alzato la la palettina con lo zero. Gelo invece con Selvaggia Lucarelli alla quale Bruno Vespa ha dato le spalle per tutto il tempo ignorandola anche al momento dei saluti. Un po' di ruggine dovuta al recente scontro sul Covid a "La Vita in diretta".

Bruno Vespa debutta a Ballando con le stelle. Nella tana di Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro memorabile

