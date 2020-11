Covid e caos vaccino, la moglie del ministro Karima Moual: "Non vedo ritardi e disorganizzazione"

Arnaldo Magro 28 novembre 2020 a

Karima Moual è praticamente una ospite fissa nei salotti tv. Lei è giornalista, opinionista ma anche tuttologa. E poi è moglie di Vincenzo Amendola. Il ministro. E' anche l'unica che in diretta da Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio" dice di non vedere ritardi organizzativi del governo, ma dice che la colpa è delle Regioni. Poi se qualcuno le fa notare che c'è un commissario straordinario perché in caso di pandemia la competenza è del governo centrale, lei si arrabbia. Così come si arrabbia se qualcuno le fa notare che non è italiana bensì marocchina. Salta sulla sedia e si infuria. Cosa ho di diverso da voi? Poi sul suo profilo social scrive tanto in italiano quanto in arabo. Ci pare un po' confusa.

