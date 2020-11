Scuola, hanno vinto le Regioni. "Ritorno in classe dal 7 gennaio"

28 novembre 2020 a

a

a

Il ritorno a scuola in presenza dal 7 gennaio. È questo l'orientamento del governo in vista del Dpcm con le misure per contrastare la pandemia di Covid-19 che sarà licenziato entro il 3 dicembre. La discussione sulla scuola è ancora aperta ma gli studenti delle superiori, trapela da fonti di maggioranza, dovrebbero tronare in classe dopo l'Epifania con la didattica a distanza che continuerà a dicembre anche nelle zone gialle. Non si tornerà in classe a dicembre per poi fermarsi per le vacanze di Natale.

Anche le Regioni sono d'accordo. Sulla scuola "io penso che si aprirà i primi di gennaio perché la quasi totalità delle Regioni preferisce così", ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, durante un’intervista alla TgR Rai. "La cosa che a me interessa - sottolinea - non è qualche settimana in più o in meno ma che, al più presto, i nostri ragazzi, i nostri studenti, tornino a scuola. Noi rischiamo di non renderci conto il danno che subiscono per troppi mesi a casa. Noi siamo pronti a fare le cose per bene, come il potenziamento del trasporto pubblico, ma penso che andrebbero differenziati, perché no, anche gli orari, anche con qualche turno pomeridiano per avere meno assembramento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.