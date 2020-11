"Ecco la bozza segreta del dpcm Natale", Crosetto inguaia Conte: lo sfottò brutale

28 novembre 2020 a

Coprifuoco e messe anticipate, cene col numero chiuso, ristoranti chiusi e negozi aperti. Gli italiani non sanno come passeranno le feste ma a rivelare le scelte del governo e del premier Giuseppe Conte ci pensa l'ex ministro Guido Crosetto. "Filtrata la prima bozza segreta del DPCM Natale”, twitta il gigante del centrodestra postando un foglio: “Fate un po’ che c*** volete”, firmato Bepi.

Così, con l'arma dell'ironia e dello sfottò, Crosetto punta il dito sullo stato di confusione dell'esecutivo al lavoro sulle misure anti-Covid per il Dpcm che dovrà essere emanato entro il 3 dicembre. Che probabilmente non sarà un "liberi tutti" come ironicamente ipotizzato da Crosetto, ma una stretta su spostamenti interregionali, chiusure dei ristoranti e coprifuoco, che dovrebbe essere mantenuto alle 22 anche per Natale e Capodanno.

Filtrata la prima bozza segreta del “DPCM Natale” pic.twitter.com/PgMrtyAPJb — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) November 28, 2020

