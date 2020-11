Il ristoratore tiene aperto, la Lorenzin lo azzanna. Rissa in tv, Cruciani: è un eroe

27 novembre 2020 a

Un'Italia spaccata dalle misure anti-Covid, è questo lo scenario che emerge dallo scontro tra l'ex ministra Beatrice Lorenzin, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani e un ristoratore di Modena che si ostina a tenere aperto il suo locale, durante Dritto e rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete4.

"Io il ristorante lo tengo aperto", dice il gestore in collegamento dal suo locale. E l'esponente del Pd esplode: "Se lui viene qua a dire 'non ce la faccio', lo capisco e lo ascolto. Ma se lui viene qua a insultare e a dire che fa bene a fare così, eh no. Non perché sta insultando me, ma perché lei le persone che vengono là dentro in piena epidemia a Modena, lei è responsabile di quel che succede". Il ristoratore ribatte: "Mi meraviglio di lei, lei è ex ministro della Salute e sta offendendo...", provocando ancor di più l'ira della dem. "Lei deve stare zitto, lei sta rischiando con la salute del persone, non ha nessun diritto di mettere a rischio la vita dei suoi clienti". Alla fine deve intervenire Del Debbio che chiude il confronto.

"I ristoratori che tengono aperto sono degli eroi, si espongono davanti alle telecamere e sanno che domattina o forse stasera arriverà la polizia a multarli", interviene Cruciani con la Lorenzin che ribatte: "Si espongono a mettere a rischio qualcun altro, guarda il picco dei contagi che c'è stato". Ma il conduttore de La Zanzara, su Radio24, non ci sta: "Ma guarda le distanze" nel ristorante che "vengono rispettate", ma il confronto finisce in rissa verbale.

