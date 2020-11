A scuola di pomeriggio e nel weekend? De Micheli bocciata dai presidi: pensi ai trasporti

Sullo stesso argomento: A scuola anche sabato e domenica. La De Micheli scarica tutto sulla Azzolina

27 novembre 2020 a

a

a

Scuole aperte fino a sera, anche di sabato e domenica? Presidi e docenti rispediscono al mittente la proposta della ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, spiega che lo scaglionamento degli ingressi esiste ed estenderlo non è possibile: "Il 48 per cento degli istituti superiori sono tecnici e professionali, alloggiati in periferia. Molti studenti vengono dalla provincia, l'enorme hinterland di Milano, Roma, Napoli. Come fai a chiedere a questi ragazzi di entrare alle 10,30, alle 11, e di uscire da scuola alle cinque del pomeriggio? Arriverebbero a casa all'ora di cena", dichiara a Repubblica.

A scuola anche sabato e domenica. La De Micheli scarica tutto sulla Azzolina

Stesso discorso per gli insegnanti: "Hanno figli, hanno una vita", sostiene Rusconi che chiede alla ministra interventi sui trasporti, altrimenti "meglio la didattica digitale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.