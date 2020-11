A chi fa comodo la terza ondata. "C'è il mutuo da pagare..." saltano le elezioni?

Gianfranco Ferroni 27 novembre 2020 a

a

a

“Con le scuole aperte arriva senz’altro una nuova ondata di Coronavirus», ammette un protagonista governativo. Aggiungendo, acido: «Certo, questa scelta aperturista permetterebbe di dare un bel ciaone alle elezioni amministrative in primavera, rinviandole magari all’autunno. E se non voti per le comunali, non puoi nemmeno aprire i seggi per le Politiche. A quel punto, se la data scelta è quella di settembre, ci troviamo già nel semestre bianco. C’è il mutuo da pagare, e con questa crisi non si può proprio rischiare di rimanere a spasso. Ma sì, una legislatura intera fa comodo a tutti». A chi vive nel Palazzo, certamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.