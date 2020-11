Oggi tornano a vedersi Salvini, Meloni e Berlusconi

25 novembre 2020 a

a

a

Federazione del centrodestra, Salvini non intende mollare. E annuncia dai social: "Stiamo lavorando in queste ore per un voto comune, a partire da quello sullo scostamento di bilancio, perché uniti si vince. Oggi parlerò con @GiorgiaMeloni e @berlusconi. Uniamo idee e azioni per difendere gli interessi di lavoratori e partite IVA", afferma il leader della Lega.

Che prosegue: "Se il governo accetterà le proposte utili e concrete del centrodestra, come il taglio dell'Iva, siamo assolutamente disponibili al confronto. Sediamoci a un tavolo e convergiamo su una sola iniziativa senza navigare a vista con Decreti ristori 1, 2, 3 e 4..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.