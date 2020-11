Una federazione del centrodestra. La proposta di Salvini a Berlusconi

21 novembre 2020 a

Telefonata cordiale, secondo quanto si apprende, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L’unità del centrodestra - la linea comune - non è in discussione, la coalizione avrà una posizione comune sui provvedimenti economici, compreso lo scostamento di bilancio. Salvini e Berlusconi, sempre secondo quanto si apprende, hanno condiviso la necessità di una linea chiara e determinata per difendere famiglie e imprese in un momento così difficile.

«La proposta che farò e che spero che venga raccolta è quella di una federazione per portare al governo alcune soluzioni e proposte concrete sperando che Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare», ha detto Matteo Salvini. "E noi chiediamo parità di condizioni - prosegue Salvini - Non si può mettere il piccolo commerciante in concorrenza con una multinazionale che paga le tasse all’estero, come Amazon. non voglio fermare il progresso, non voglio fermare il futuro. I miei figli oggi hanno mangiato ordinando su Internet ma voglio che anche gli altri paghino le stesse tasse che pagano i piccoli commercianti italiani».

