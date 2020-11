"Conte ci ha abbandonato e nessuno ci aiuta". Il dramma dei commercianti

24 novembre 2020 a

I commercianti di tutta Italia sono disperati. La crisi Covid li ha messi in ginocchio e annunciano una manifestazione a Roma per far sentire le loro ragioni. "Non stiamo più vendendo - dichiara Monia Petreni, presidente del comitato "Commercianti Uniti" - Ci siamo già indebitati e a fine mese abbiamo assegni e cambiali da pagare e andremo protestati. Scenderemo in piazza a Roma e verremo da lei presidente Conte perché ci deve ascoltare. Non risponde nemmeno alle mail".

Finora gli aiuti ricevuti dal governo sono stati pressoché inesistenti. "Non riusciamo più a vivere, noi vogliamo lavorare - prosegue Petreni - Abbiamo ricevuto solo due volte 600 euro. Adesso non ce la facciamo. Abbiamo incassi pari a zero. Io non voglio chiudere la mia attività per colpa di qualcuno che non ci ha tutelato. Nell'ultima settimana ho i messaggi di tre colleghi che hanno tentato il suicidio. Credo che questo non sia giusto. La politica ci deve tutelare. Abbiamo sempre pagato tutto. Vi chiedo di intervenire".

