Conte butta via 500 euro per la mazzetta personale

Per fare leggere a Giuseppe Conte i suoi quotidiani preferiti sull’Ipad la presidenza del Consiglio dei ministri ha voluto fare una gara di appalto con un fornitore che costa assai di più del prezzo di un semplice clic sul tasto «abbonati» di ciascuna testata.

Il premier voleva sempre con sè nella sua mazzetta una copia digitale di Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Sole 24 Ore, Messaggero, Fatto quotidiano e Foglio. E ha affidato la stipula a una società esterna per 1.800 euro più Iva. Buttando via così oltre 500 euro. Perché se li avesse fatti stipulare alla sua segreteria quegli abbonamenti sarebbero costati in tutto 1.326,85 euro: il più caro per il Sole 24 ore (299 euro), seguito da La Stampa (199,99 euro), Foglio (190 euro), Fatto quotidiano (abbonamento a Partner annuale per 179,99 euro), Messaggero (169,99 euro), Repubblica (in promozione a 167,88 euro) e Corriere della Sera (promo a 120 euro). Ma farli uno a uno quegli abbonamenti costa fatica. Mai chiederla a Palazzo Chigi...

