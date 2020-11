"Vignetta da denuncia". Rita Dalla Chiesa difende Laura Ravetto

21 novembre 2020 a

a

a

Rita Dalla Chiesa scende in campo in difesa di Laura Ravetto a proposito della vignetta di Natangelo. Sotto i riflettori il passaggio della deputata da Forza Italia alla Lega.

"Vista adesso vignetta contro @lauraravetto - scrive la Dalla Chiesa su Twitter - Pensiamola in politica come ci pare ma una vignetta così è da denuncia. Dove si sono nascoste da ieri tutte le sostenitrici del #metoo? E dove sono finite le varie @lauraboldrini & co? Nemmeno mezza parola su @jole_santelli...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.