Calabria: Rauti, 'da Morra perle di saggezza per tutte le donne'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Nicola Morra, questo personaggio che ha offeso la memoria della defunta Jole Santelli, la libertà di voto dei calabresi e la dignità di tutti i malati oncologici. Non pago ha regalato altre 'perle di saggezza' a tutte le donne, non trattenendo il bisogno mentale di collegare l'imene femminile al concetto di verginità. Purtroppo, è tutto vero, basta ascoltare la sua diretta su Facebook". Lo scrive su Facebook la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili.

"Qui -aggiunge- la politica non c'entra, siamo andati altrove, lì dove non si dovrebbe mai giungere. Morra è umanamente indegno di restare al suo posto. E mi fa schifo! Ma mi chiedo: anime belle pronte allo sdegno ne abbiamo?!”