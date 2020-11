21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini la dura realtà con l'ennesimo autobus dell'Atac andato in fiamme. La Capitale merita molto di più: la Lega ha idee, proposte e nomi per risollevarla". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.