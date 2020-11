"Sono solo chiacchiere". Cosa dice Zingaretti sulla candidatura a sindaco di Roma

20 novembre 2020 a

Basta gossip. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario Pd, è stato ospite di SkyTg24. E ha affrontato anche il tema della candidatura a sindaco di Roma. "Di chiacchiere si tratta - ha risposto - Il Pd ha sondaggi su tutte le città italiane. Piuttosto preoccupiamoci di sconfiggere il virus e riduciamo gli spazi del gossip che danno un'idea della politica troppo distante dalla realtà".

«In un buon clima tra Governo e Regioni, proprio ieri si è deciso di attendere il 3 dicembre per vedere come va la curva dei contagi. Ma tornare a vivere vuol dire rispettare le regole, non il contrario. Si è liberi solo se si sconfigge il virus, e non si devono fare errori. Il problema è il virus, non le regole che ci diamo per abbatterlo - ha aggiunto Zingaretti - Tutti dobbiamo collaborare, le scelte saranno prese insieme, da Governo e Regioni. Il virus è tra noi, e al di là delle regole dovremo stare attenti. Dobbiamo passare un Natale sereno in sicurezza, per non aver paura di quello che accadrà il 28 dicembre o il 10 gennaio, quando la curva potrebbe risalire. Ma ricordiamoci sempre che quei numeri sono persone, sono storie che se ne vanno. Dobbiamo pensarci e affrontare il virus tutti insieme. C’è un equilibrio maggiore ora tra Regioni e Governo. Noi abbiamo vissuto mesi in cui chi predicava prudenza era visto come uno iettatore: io personalmente ho combattuto nella mia regione per non far passare la norma del 25% del pubblico negli stadi. Non dobbiamo dividerci tra ottimisti e disfattisti».

