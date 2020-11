Matteo Bassetti, cosa fa quando la Chirico nomina Zingaretti: gelo totale

18 novembre 2020 a

Nella sua intervista con la giornalista Annalisa Chirico l'infettivologo Matteo Bassetti, ormai tra i volti tv più noti causa Covid, ha fatto qualche nome di esponenti politici che stima a prescindere dal colore politico. Sollecitato dalla Chirico, ha detto che Matteo Salvini è uno che "parla con buonsenso" e lo ha sentito diverse volte. "Ma stimo persone anche dall'altra parte", spiega il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova a Lachirico.it (in basso e a questo link il video postato dal leader della Lega). Il clinico comincia ad elencare: il viceministro Pierpaolo Sileri, il sottosegretario Sandra Zampa, il ministro Francesco Boccia... "E Nicola Zingaretti?", chiede la giornalista. Sul nome del governatore della Regione Lazio e segretario del Pd cala il gelo: "Mi faccia un altra domanda", risponde Bassetti visibilmente contrariato. "ZIngaretti no... non ho modo di andar d'accordo con lui, non capisco neanche il suo modo di fare comunicazione, non lo comprendo...", chiosa l'infettivologo che tradisce, attraverso voce e prossemica, tutta la sua insofferenza per il governatore dem.

