L'appello di Giorgia Meloni per i pescatori italiani sequestrati in Libia

20 novembre 2020 a

a

a

"I nostri pescatori aspettano da oltre due mesi di essere liberati dalla prigionia e da troppo tempo i loro familiari aspettano risposte concrete". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, pubblicando il video della puntata di Quarta Repubblica di lunedì scorso a cui ha partecipato.

"L’Italia - prosegue la leader di Fratelli d'Italia - ha tutti gli strumenti per far capire alla Libia che non siamo disposti ad accettare ulteriori prepotenze. Il Governo italiano alzi la voce: riportiamo a casa i nostri pescatori e mostriamo a tutti che la nostra Nazione tutela i propri cittadini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.