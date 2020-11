"Parole vomitevoli sulla Santelli, si dimetta". Salvini attacca Morra

19 novembre 2020 a

Matteo Salvini asfalta Nicola Morra per le parole pronunciate a proposito della Calabria e di Jole Santelli. Il leader della Lega chiede le immediate dimissioni del presidente della commissione antimafia che aveva detto: "Jole Santelli? Era noto che avesse un tumore. Se, però, ai calabresi questo è piaciuto, ognuno deve essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare".

Salvini lo svergogna su Facebook: "Parole VOMITEVOLI. Chiedo le immediate dimissioni di questo deficiente. Sbaglio? Un pensiero per la cara Jole Santelli". E su Twitter prende la parola anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani: "Le parole del presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra su Jole Santelli sono indegne. E rappresentano un’offesa per tutti i malati oncologici. Non gli restano che le dimissioni».

