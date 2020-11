Sindaco di Roma: il nome nuovo della Meloni, Salvini rilancia su Bertolaso

18 novembre 2020 a

Il confronto nel centrodestra sul candidato sindaco di Roma è ormai alle porte. Domani, giovedì 19 novembre, è convocato il prossimo tavolo per sciogliere il nodo sulla corsa per il Campidoglio tar Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Ieri Giorgia Meloni aveva lanciato il nome nuovo, quello dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo. Oggi il leader della Lega Matteo Salvini torna a fare quello di Guido Bertolaso. L'ex capo della protezione, sponsorizzato da Silvio Berlusconi, è l'uomo giusto per fare il "sindaco di Roma? A me piace", ha detto Salvini in diretta su Instagram.

"Si sta dimostrando efficace, rapido, efficiente". Ma la Meloni, pur riconoscendo i meriti di Bertolaso, vuole voltare pagina per la Capitale e lanciare un nome nuovo come quello della Colosimo, 35 anni, al secondo mandato alla Regione Lazio.

