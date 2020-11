Con la mazza da golf si viaggia tra le regioni rosse. L'ultimo paradosso dei Dpcm Covid

17 novembre 2020 a

a

a

Fatta la legge trovata la falla. Come accade coi Dpcm del governo Conte e che viene sintetizzata da una circolare del 7 novembre della Federazione Italia Golf. Insomma chi gioca a golf può viaggiare tra le regioni, anche tra quelle in zona rossa.

Più che arancioni e rosse sono tutte nere. Regioni, esplode la rabbia contro Conte

Facendo riferimento all'ultimo Dpcm in materia, infatti, la circolare della Federazione Italia Golf parla dell'ok alle sessioni di allenamento per golfisti "professionisti e non professionisti, partecipanti alle competizioni purché a porte chiuse". Insomma basta portare una mazza da golf nel borsone per avere un formidabile lasciapassare in tutta la Penisola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.