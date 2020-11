Anche l'amore su Amazon? Matteo Salvini brutale con governo e virologi

Il leader della Lega ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro: il Natale su Skype se lo faccia Galli

Giada Oricchio 17 novembre 2020

A "Fuori dal coro", l'approfondimento politico condotto da Mario Giordano ogni martedì su Rete4, Matteo Salvini, il leader della Lega, attacca Jeff Bezos e il colosso Amazon, reo di sottrarre guadagni alle imprese italiane sotto Natale: "Quel virologo che ha detto di fare Natale su Skype (Massimo Galli, nda)... lo posso dire? Posso? Ma se lo faccia lui su Skype! E poi basta con Amazon! Basta con questo Natale fatto su Amazon, ma non perché siamo retrogradi, non perché non siamo tecnologici, viva Amazon prime, ma vogliamo uccidere le imprese locali italiane? Ma basta!". Andando avanti così "mangeremo" e "faremo l'amore su Amazon", incalza il leader della Lega.

"Cos'è questa storia di fare Natale su Amazon? La pubblicità dei regali di Natale fatti in anticipo su Amazon - continua Salvini - In Francia hanno firmato una petizione in proposito e io me la sto studiando perché mi piace molto. Il presidente Mattarella invita al dialogo, ma se non ci chiamano e non ci ascoltano... È difficile dialogare con un muro, se al governo ci fossero dei geni, uno potrebbe dire: ok, ma non mi pare. Noi abbiamo suggerito il taglio dell'Iva a Conte. Sono pronto a incontrarlo anche domani. Tra le nostre tante proposte per salvare le imprese, ce ne saranno cinque che vanno bene!".

