Fuori dal coro, Iva Zanicchi di nuovo a casa: sono guarita dal Covid e voglio donare il plasma

Iva Zanicchi è tornata a casa. Dopo Carlo Conti e Gerry Scotti, anche l'amata interprete della canzone italiana, in collegamento con "Fuori dal coro", il talk politico di Rete 4, annuncia di essere guarita dal Covid-19: "Ora voglio donare il plasma. Questo virus è terribile". E Matteo Salvini elogia la sanità lombarda.

Iva Zanicchi ha superato il Coronavirus e racconta il dramma in una telefonata a Mario Giordano, conduttore di "Fuori dal coro": "Sono uscita dall'ospedale. Sto bene. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale di Vimercate. Ero in un reparto con altri 58 malati di Covid e siamo stati curati in modo encomiabile. Non sono angeli, sono grandi professionisti. Fanno dei sacrifici inenarrabili, lavorano anche 8 ore senza poter fare pipì". Poi rivela: "Ho detto che voglio donare il plasma. Ho dato la mia disponibilità. Non è semplice, ma loro sanno che voglio farlo, sono pronta". Mario Giordano le chiede come si senta e Iva Zanicchi sottolinea: "Sono preoccupata perché mio fratello è ancora ricoverato all'ospedale di Vimercate e lui ha altri problemi. Io sto abbastanza bene, sono un sacco vuoto, un catino rovesciato, ho passato tutte le fasi di questo virus terribile, prima i dolori articolari, poi la bronchite che è diventata polmonite bilaterale e infine l'ossigeno. Adesso dovrò rimettermi piano, piano. Ci tengo a fare sapere che gli infermieri hanno avuto una parola buona per tutti, ci sono sempre stati vicino".

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ne approfitta per elogiare la sanità lombarda: "Ti ringrazio per le tue parole. Sulla sanità lombarda sono state dette tante ingiustizie e nefandezze, la Lombardia è stata diffamata troppo in questi mesi e grazie alla tua testimonianza sappiamo che Iva Zanicchi è stata curata bene, non perché sia la Zanicchi, ma perché chiunque nella nostra amata Lombardia sarebbe stato curato così".



