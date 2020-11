"Portatemi Saviano". Così la Meloni perde le staffe in tv

17 novembre 2020 a

Giorgia Meloni perde le staffe a Quarta Repubblica davanti a Nicola Porro che le fa vedere un post di Roberto Saviano che accusa della seconda ondata del virus lei e Matteo Salvini: “Roberto Saviano dice un fracco di idiozie, magari con la voce giusta e bassa, ma non so come facciano a definirlo un guru. Lui accusa me e il centrodestra di avere favorito la pandemia? Ma come fa a puntare il dito sulle uniche persone che per tutti questi mesi non hanno mai toccato palla su nulla? Ogni decisione l'ha presa in solitaria il governo, e quel che non ha fatto per mettere in sicurezza è tutta responsabilità sua. Non si dicono cose così a vanvera, portatemi Saviano davanti e io sono pronta a un confronto all'americana”.

