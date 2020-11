Andrea Scanzi smascherato da Fratelli d'Italia. Ecco perché la foto contro Meloni e Salvini è una bufala

14 novembre 2020 a

a

a

Il giornalista Andrea Scanzi torna ad attaccare il centrodestra ma sbaglia clamorosamente. A smascherare il caso è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli che in un video rivela: "Scanzi ha pubblicato alcune foto di Giorgia Meloni con scritto io non dimentico con l'obiettivo di dimostrare che il centrodestra scende in piazza senza mascherina". E proprio il giornalista del Fatto Quotidiano è scivolato in una super gaffe: "Peccato però - spiega Donzelli - che si tratta dell'ennesima bufala, perché quelle foto che ritraggono anche Matteo Salvini e Giovanni Toti sono state scattate prima della pandemia".

La prima infatti risale al 9 settembre 2019 e la seconda al 20 ottobre 2019. Operazione molto sospetta, quella di Scanzi. Donzelli continua: "Lui evidentemente dimentica quello che diceva il 25 febbraio 2020 quando già si moriva di Covid". Poi il colpo di grazia alla fine del filmato quando si vede l'ormai famigerato filmato di Scanzi in cui parla del coronavirus: "Non è una malattia mortale, porca put** di una tr**". Forse si è dimenticato Scanzi di cosa diceva lui il 25 febbraio scorso.

