Si crede La Pira. Il toscano Giani criticato anche dal Pd

Gianfranco Ferroni 17 novembre 2020 a

a

a

Il governatore, pardon, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ormai viene criticato anche dalla sua maggioranza, dove il Pd la fa da padrone: “Si crede di essere Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze, che poi era la carica a cui ha sempre aspirato Eugenio, mica il carrozzone regionale”, dice un suo vecchio amico. Già, perché quello era da sempre il sogno di Giani, ma li, a capo dell’amministrazione comunale, c’è Dario Nardella. Ma perché proprio La Pira viene accomunato a Giani? “Per la lettera che ha scritto al governo per ‘difendere’ Mps. Sembra La Pira quando evocò la Madonna per salvare il Pignone. Solo che allora c’erano personaggi come Amintore Fanfani ed Enrico Mattei ai quali rivolgersi”. Appunto.

