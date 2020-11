Giuseppe Conte, spunta il video del raccoglimento spirituale del premier alla vigilia di Natale 2019

14 novembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte che oggi vorrebbe costringere tutti gli italiani a un Natale per pochissimi intimi, perché bisogna fare "raccoglimento spirituale e non va bene in tanti", ha qualche problema ad organizzare il suo Natale in famiglia. Anche perché di famiglie ne ha tre: quella originaria in Puglia, quella con la sua consorte Valentina Fico con cui ha avuto un figlio prima della separazione, e quella di ultimo acquisto della fidanzata Olivia Paladino. Dovrà raccogliersi spiritualmente con tutte e tre.

Gli ultimi Natali in Puglia con gli anziani genitori però non sono stati così raccolti per pochi intimi. Ecco le immagini del 2019 quando andando a trovare gli anziani genitori il premier è voluto andare a visitare a Candela la casa dove ha vissuto la sua infanzia, scoprendo che il bagno è lo stesso dove sguazzava lui, sia pure rimesso a posto e igienizzato... Ma in Puglia altro che raccoglimento spirituale che in tanti non va bene...

Con il Natale ha toccato il fondo. Il declino inesorabile di Conte che scarica sul popolo le sue colpe

