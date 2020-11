"Capitalismo di m..." Furia Marco Rizzo, cosa ha scoperto sul vaccino Pfizer

12 novembre 2020 a

L'annuncio del lancio imminente del vaccino contro il Covid fa volare in borsa Pfizer. E fa guadagnare al suo ceo 5,6 milioni di dollari. A denunciare le storture di "capitalismo e globalizzazione" è Marco Rizzo che va all'attacco con un post su Twitter. "Il giorno dopo l’annuncio del vaccino il Ceo di Pfizer vende il 62% delle sue azioni. Per l’esattezza, 132.508 azioni per circa 5,6 milioni di dollari di controvalore", ha twittato il segretario del Partico comunista riferendosi alla notizia che ha al centro Albert Bourla, ceo del colosso farmaceutico. "Il portavoce della Pfizer si è immediatamente precipitato a dire che la decisione risalisse ad agosto. Il Ceo di un’azienda però è sempre a conoscenza di cosa accade nei propri laboratori. Fortuna, preveggenza? Certo che no. Il capitalismo e la globalizzazione sono mer**. Vogliamo capirlo e lavorare per il cambio di sistema?", twitta Rizzo.

Il manager, secondo quanto affermato dalla Sec (Securities and Exchange Commission), ha venduto 132.508 azioni a 41,94 dollari per azione, riporta l'Agi in un articolo online. "La cessione di queste azioni fa parte della pianificazione finanziaria personale del dottor Bourla e di un piano prestabilito, che consente, in base alle regole della Sec, ai principali azionisti e ai dipendenti delle società quotate in borsa di scambiare un numero predeterminato di azioni in un momento prestabilito", si sono giustificati i vertici di Pfizer. Che non convincono Rizzo.

