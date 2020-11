Il governo fa regali ai clandestini. Salvini smaschera Conte

11 novembre 2020 a

a

a

Salvini contro la maggioranza. Il governo da una parte chiede la collaborazione dell'opposizione e dall'altra vuole dare la precedenza ai decreti sui clandestini. Il leader della Lega non ci sta e chiede al governo più correttezza e lungimiranza.

Salvini è a dieta. Ecco cosa mangia la sera con Francesca

“La maggioranza pretende di ricominciare i lavori d’Aula con i Decreti Clandestini dopo una settimana di stop e quindi dal 23 novembre la Camera sarà ingolfata col rischio concreto di rimandare temi più urgenti come scostamento di bilancio e decreto covid. Visto che Conte parla continuamente di collaborazione col centrodestra, auspichiamo una scelta ragionevole: il Parlamento deve lavorare per il bene dell’Italia, i regali per immigrati e Ong devono passare in secondo piano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.