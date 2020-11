Il compagno Casini si innamora di Gino Strada in Calabria

10 novembre 2020 a

Gino Strada conquista insospettabili sponsor per la nomina alla sanità calabrese. "A questo punto va benissimo anche lui": Ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, l'ex leader Udc Pier Ferdinando Casini esce allo scoperto: ""Ho ricevuto telefonate di amministratori scandalizzati per le performance degli ultimi commissari nominati". Ma non solo amministratori, dovrebbe dire Casini, perchè sono stati tantissimi i cittadini ad essere rimasti sconcertati dalle performance dello smemorato Saverio Cotticelli (non sapeva che spettava a lui predisporre un piano anti-Covid) e di Giuseppe Zuccatelli (negazionista rosso, anti-mascherina).

"Va benissimo chiunque sia in condizione di rimettere in piedi la sanità calabrese - spiega in tv lasciando tutti a bocca aperta l'ex presidente della Camera -. I nominalismi non servono a nulla, bisogna giudicare la gente sulla base delle azioni. Strada è un uomo delle emergenze, ha fatto cose importanti a livello internazionale. Se se la sente e il governo ritiene che ne abbia le capacità, va benissimo. Spero solo ci sia discontinuità rispetto agli ultimi due commissari".

