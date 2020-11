Italia in lockdown totale, si decide il 15 novembre

10 novembre 2020 a

Italia a rischio lockdown totale. La curva epidemiologica continua a salire e i medici chiedono un inasprimento delle misure anti-contagio. Il governo prende tempo fino a domenica 15 novembre per valutare gli effetti delle misure approvate finora e della divisione del Paese in tre fasce di rischio: gialla, arancione e rossa. Ma se entro domenica 15 novembre la curva epidemiologica non dovesse invertire la tendenza tutta l'Italia potrebbe finire in zona rossa.

L'Italia si avvicina al lockdown: aumentano anche le zone rosse

Altro elemento da tenere in considerazione, infatti, è la distinzione tra test diagnostici e tamponi di conferma. Se si prendessero in considerazione solo i primi, i numeri sui contagi sarebbero ancora più allarmanti. Insomma, le prossime ore saranno determinanti per sciogliere la riserva sul futuro della lotta alla pandemia in Italia.

