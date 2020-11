Che gaffe per la Donato: sbaglia il nome e la nazionalità della Pfizer e i social la bacchettano

09 novembre 2020 a

«Ho molto apprezzato che la Pfizer abbia atteso l’esito delle elezioni americane e la sconfitta di quel campione di Donald Trump per annunciare l’efficacia straordinaria del vaccino anti covid. La scienza ci fa sognare». Lo scrive su Twitter la viceministra alla Salute Sandra Zampa.

In compenso l’europarlamentare della Lega Francesca Donato riesce a sbagliare in un tweet il nome dell’azienda (Pfizer e non Pfitzer) e la sua nazionalità (americana, non tedesca).

Il popolo dei social ovviamente non la perdona e le fa notare subito gli errori.

E allora la Donato è costretta a correre al riparo...

