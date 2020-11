Sicilia zona arancione anche per i migranti? Salvini sfotte Conte

05 novembre 2020 a

Conte incapace e governo indegno. Matteo Salvini ci va giù pesante e, dopo il Dpcm sull'Italia divisa in tre, attacca le scelte dell'esecutivo. E soprattutto l'ipocrisia sulle politiche dell'immigrazione.

Da domani la Sicilia entrerà in zona arancione. Tra poche ore, dunque, non sarà possibile entrare e uscire dal territorio della regione. Per questo Salvini si chiede se la legge varrà anche per le centinaia di migranti che ogni giorno sbarcano sulle coste dell'isola. Siciliani a casa e migranti a spasso.

