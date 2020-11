Dopo le 22 non si può uscire col cane. Il Dpcm Conte crea il dramma di Fido

05 novembre 2020 a

Il nuovo Dpcm Conte crea il dramma di Fido. Tra le 22 e le 5 del mattino non si potrà uscire di casa per portare i nostri cani a fare i bisogni. Insomma è vietato anche fare soltanto il giro dell’isolato in quegli orari in tutta Italia.

La passeggiata col cane, infatti, non rientra tra le ragioni di "comprovata esigenza". Con Conte si prospettano tempi durissimi anche per i nostri amici a quattro zampe.

