Una madre di nome Giorgia Meloni ridicolizza il governatore De Luca

31 ottobre 2020 a

a

a

L'umiliante sketch della bambina con il latte al plutonio andato in scena nell'ultima diretta Facebook di Vincenzo De Luca manda su tutte le furie Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ridicolizza in una manciata di parole il governatore della Campania e il suo ennesimo cabaret sulle spalle dei cittadini.

De Luca sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio

"Ma questo cantastorie, che passa il suo tempo a fare spettacolo deridendo una mamma e la sua bambina, non è oltremodo imbarazzante? De Luca, se il tempo che hai passato a dire idiozie lo avessi speso per fare il tuo lavoro, ora le scuole in Campania non dovrebbero chiudere. Sei ridicolo!", ha scritto la Meloni postando sul suo profilo Facebook il video in cui il governatore se la prende con una madre vista in un'intervista tv, con la "mascherina di tendenza", e la figlia che saerebbe una "bambina OGM, che beve latte al plutonio" perché è impossibile che un bambino voglia andare a scuola, il pensiero di De Luca che ormai ha tracimato da ogni limite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.