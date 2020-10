De Luca sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio

Giada Oricchio 30 ottobre 2020 a

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza con cui chiude scuole e asili nido a partire da lunedì nel tentativo di arginare la corsa del Covid-19 che oggi in Campania ha fatto registrare 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati, 83 in più di giovedì anche se con 921 tamponi in più.

Video su questo argomento Vincenzo De Luca oltre i limiti: la bimba che vuole andare a scuola beve latte al plutonio

La seconda ondata di Coronavirus è più grave della prima nella regione del Sud: a ottobre sono stati registrati 39.330 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. A proposito della chiusura delle scuole, De Luca ha ironizzato: "Abbiamo l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina che dà anche la motivazione. Mi manca la grammatica, la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. Questa bimba è un OGM cresciuta dalla mamma con latte al plutonio".

Il video a questo link

